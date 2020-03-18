بعد انتشار كورونا.. هذه نصائح أحمد السقا لجمهوره

طالب الفنان أحمد السقا، محبيه بضرورة الالتزام بالمنزل خلال الأيام الحالية لحين القضاء على فيروس "كورونا"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر أحمد السقا مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"علشان صحتك،علشان حياتك، علشان بلدك خليك في البيت، ربنا يزيح الغمة".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني المقبل ببرنامج يحمل اسم "مين يغلب السقا؟"، وتدور فكرة البرنامج حول استضافته فنان لكل حلقة ويقوموا بالحديث عن ذكريات طفولتهما وأعمالهم الفنية، كما يعرضون صور من ذكرياتهم الخاصة ليحكون قصصها، والبرنامج من إخراج اللبناني باسم كريستو.



كما ينتظر الفنان أحمد السقا حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، وهو بطولة منى زكي، زكي فطين عبد الوهاب، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ويزو، ريم مصطفى، محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلا، ومن المقرر طرحه في دورالعرض السينمائية في موسم عيد الفطر.



والجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"ولد الغلابة"، وهو بطولة مي عمر،هادي الجيار،ريم سامي،إنجي المقدم،كريم عفيفي، سلوى عثمان،إدوارد،من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.