متضررون من السيول: "بنام في الشارع ومش لاقيين ناكل"

أذاع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا مصورًا لكارثة إنسانية وتجربة قاسية في قرية الديسمي مركز الصف بمحافظة الجيزة.









واستغاثت سيدة متضررة من سقوط السيول، خلال التقرير الذي أذاعه برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، قائلة: "أنا بيتي وقع كله والحيطان وقعت، أنا بدفع كل سنة 600 جنيه إيجار، ومعنديش بيت اقعد فيه، وبقيت بقعد وأنام على جسر الطريق، بناكل وبنشرب برة البيت، والناس بتجبلنا أكل".وأضاف آخر: "بنام بره وعيالنا بنغطيهم وبيناموا معانا في الشارع.. هنعمل أيه أكتر من كدا، دا قضاء من ربنا، وبوصل ندائي للرئيس السيسي بقوله مفيش بيت نقعد فيه.. عايزين بيت نقعد فيه، وعايزين الناس تساعدنا وتقف جمب بعضها ونحل الأزمة".وقال شخص آخر من أهالي القرية إنه فقد حفيدته البالغة من العمر عامين غارقة تحت أمطار السيول، معقبًا: "بنت ابني ماتت غرقانة في السيول، ياريت كنت أنا اللي مت والبنت عايشة".واستغاث أطفال القرية صارخين: "إحنا مفيش عندنا لا مياه ولا أكل، عايزين نعيش وناكل ونشرب، مش عايزين أكتر من كدا".وكان قد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإصلاح الفورى لكافة الأضرار الناتجة عن السيول فى كافة المحافظات.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الرقابة الإدارية.وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التى شهدتها البلاد مؤخرًا.ووجه باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التى واجهت الدولة فى التعامل مع السيول.وبلغت خسائر قطاع الكهرباء حوالى 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالى 100 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة مقدراها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.