Advertisements
Advertisements
Advertisements

متضررون من السيول: "بنام في الشارع ومش لاقيين ناكل"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:18 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أذاع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا مصورًا لكارثة إنسانية وتجربة قاسية في قرية الديسمي مركز الصف بمحافظة الجيزة.

واستغاثت سيدة متضررة من سقوط السيول، خلال التقرير الذي أذاعه برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، قائلة: "أنا بيتي وقع كله والحيطان وقعت، أنا بدفع كل سنة 600 جنيه إيجار، ومعنديش بيت اقعد فيه، وبقيت بقعد وأنام على جسر الطريق، بناكل وبنشرب برة البيت، والناس بتجبلنا أكل".

وأضاف آخر: "بنام بره وعيالنا بنغطيهم وبيناموا معانا في الشارع.. هنعمل أيه أكتر من كدا، دا قضاء من ربنا، وبوصل ندائي للرئيس السيسي بقوله مفيش بيت نقعد فيه.. عايزين بيت نقعد فيه، وعايزين الناس تساعدنا وتقف جمب بعضها ونحل الأزمة".

وقال شخص آخر من أهالي القرية إنه فقد حفيدته البالغة من العمر عامين غارقة تحت أمطار السيول، معقبًا: "بنت ابني ماتت غرقانة في السيول، ياريت كنت أنا اللي مت والبنت عايشة".

واستغاث أطفال القرية صارخين: "إحنا مفيش عندنا لا مياه ولا أكل، عايزين نعيش وناكل ونشرب، مش عايزين أكتر من كدا".

وكان قد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإصلاح الفورى لكافة الأضرار الناتجة عن السيول فى كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج إجراءات الحكومة لاحتواء موجة السيول التى شهدتها البلاد مؤخرًا.

ووجه باستخلاص الدروس المستفادة من التحديات التى واجهت الدولة فى التعامل مع السيول.

وبلغت خسائر قطاع الكهرباء حوالى 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالى 100 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة مقدراها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منطقة الزرايب مركز الصف السيول الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء: عرض مغري لاستعادة حجازي.. التوصل لبديل فتحي ورفض نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

منذ ساعتين و 36 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عمال "الألف مصنع": "عايزين لقمة حلال" (فيديو)

خالد عليش يوضح أسباب تركه نجوم أف إم ومصير "معاك في السكة" و"الهلي"

علا رشدي: طب المجنون يعمل ايه؟

شاهد.. مسنة تتقاضى 102 جنيه معاش وتعيش مع "دكر بط"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

08:29 م

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status