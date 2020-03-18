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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:14 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 18/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || منظمة الصحة العالمية تصنف كورونا بـ "عدو البشرية"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
صنف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بـ عدو البشرية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن تسجيل 475 من الوفيات بـ كورونا في يوم واحد
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل475 من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم ||ترامب يعلن تفعيل قانون "الإنتاج الدفاعي" لمواجهة كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا وسن قانون يتيح للحكومة تسريع إنتاج المعدات المطلوبة. 

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الكلمات المفتاحية

قانون الدفاع صحة عالمية بوابة الفجر الانتاج الدفاعي

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