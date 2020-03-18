أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 18/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن تسجيل 475 من الوفيات بـ كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل475 من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة.







