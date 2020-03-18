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البرازيل تعلن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:12 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت البرازيل، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا.

وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد قال إنه لا يجب أن يكون هناك ذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا كان هناك ذعر فإن العواقب ستكون أكثر سوءا.

وأوضح بولسونارو، للصحفيين في برازيليا، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تداعيات الإصابة بالفيروس، الثلاثاء، مع رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية لإثبات أن المصلحة الوطنية تفوق المصالح الشخصية، وأشار إلى أن حركة تجارة السلع ستظل متاحة.

وفي الأرجنتين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 79 حالة، إلى جانب حالتي وفاة.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إنشاء 8 مستشفيات طوارئ نموذجية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرنانديز قوله إن أولوية الحكومة تتمثل في تعزيز نظام الصحة العامة لرعاية جميع الأرجنتينيين.

يشار إلى أن الأرجنتين سجلت 14، الثلاثاء، حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 79 شخصا.

والجمعة الماضي، تضاربت الأنباء حول إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد.

وقال منشور على صفحة الرئيس البرازيلي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الفحوص الطبية أثبتت خلو الرئيس من فيروس كورونا. 

وخضع بولسونارو للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس عقب رحلة إلى فلوريدا التقيا خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وكانت الرئاسة البرازيلية أعلنت، الخميس، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.   

وأشار بيان للرئاسة البرازيلية إلى أنه تم التأكد من إصابة الوزير بالفيروس بعد إجراء تحليل ثانٍ أثبت حالته. 

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وفاة حالتين تسجيل تداعيا المصابين بفيروس الكورونا البرازيل

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