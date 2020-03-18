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سر غضب مدرب منتخب مصر السابق من محمد صلاح

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:14 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أكد أسامة نبيه المدرب المساعد السابق للمنتخب الوطني أنه شعر بالحزن والغضب بسبب تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني عن وجود أزمات عديدة في معسكر الفراعنة في كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا.


وقال نبيه في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت :"لماذا لم يظهر صلاح بالمستوى الجيد في كأس العالم ؟ كان مضغوطا جدًا نفسياً، حيث تعرض لإصابة في الكتف وهو يعيش أفضل فترات حياته وهذه الإصابة أخرجته عن حالته المزاجية".


وأضاف:"حزنت من تصريحه بأن معسكر كأس العالم لم يكن منضبطا، المعسكر في جروزني كان منضبطا للغاية والجهاز الفني ومدير المنتخب إيهاب لهيطة لم يكونوا يستحقوا ما قيل بسبب لقطة وحيدة طبيعية حدثت في سان بطرسبرج ولم يكن لنا علاقة بها".


واختتم نبيه تصريحاته قائلًا :"صلاح معنا كان في قمة تألقه ومازال في قمة توهجه حتى الآن ولكننا حصلنا من صلاح على أفضل شيء وهو منحنا أفضل شيء، الفريق بأكمله كان يصدق محمد صلاح ليس كجهاز فني فحسب بل الفريق كله كان يحب صلاح".


وذكرت تقارير صحفية بريطانية هذا الشهر أنه هناك ضغوط كبيرة من أجل إلغاء الموسم الحالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الضغوط تتزايد على رؤساء الدوري الإنجليزي من أجل إلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.


وكشفت الصحيفة البريطانية أنه صدر قرار بتعليق المنافسات في البريميرليج والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية وعدم خوض أي مباريات حتى الثالث من أبريل المقبل على أقل تقدير.


وأكدت الصحيفة البريطانية أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لأندية الدوري الإنجليزي في الأسبوع المقبل لبحث مصير البطولة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناديين على الأقل يرغبان في إلغاء الموسم الحالي مما سيحرم ليفربول من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رؤساء الدوري الإنجليزي يرغبون في استئناف البطولة عندما يكون ذلك ممكنًا.


ونوهت الصحيفة البريطانية أن بعض الأندية تعتقد أن احتمالات عودة البطولة ضئيلة أو معدومة لعدة أشهر ولا يوجد بديل سوى إلغاء الموسم وانتظار المنافسات الجديدة في أغسطس القادم.


وشددت الصحيفة البريطانية أنه ستكون هناك حالة من الجدل في المرحلة المقبلة خاصة إذا لم يتم تحديد مصير اللقب أو المراكز الأوروبية أو الهبوط في الدوري الإنجليزي.

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