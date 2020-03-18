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نادى القضاة يطلق مبادرة لمساندة أسر ضحايا كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:14 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أطلق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة آثار فيروس كورونا.

وقال السيد إنه في ظل الأزمة التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، إذ يشهد الجميع أن الاقتصاد المصري في مراحل تقدم ونمو، مما يستوجب تكاملًا وتعاونًا من جميع أطياف هذا الشعب الكريم من أجل القيام بهذه المسؤوليّة حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومية

وتابع: وعليه فإن نادي قضاة مصر ومع حرصه على إبقاء المبادرات الفردية، وهي ضرورية، ولكن يبقى الأساس هو تعزيز المبادرات الجماعية

وأضاف أن النادي يدعو جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسّسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليّات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر، وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من تلك الأزمة.

وتابع: الصندوق ستشرف عليه الدولة وندعو الجميع للمساهمة والمشاركة فيه فما أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الروح كل بما يستطيع أن يقدم

وأكد أن قضاة مصر سيكونون في طليعة الداعمين لذلك الصندوق، وشعب مصر كان وسيظل دوما يدا واحدة في مواجهة الملمات التى تحل بالبلاد، حفظ الله مصرنا الغالية وشعبها العظيم.
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الكلمات المفتاحية

نادي القضاة فيروس كورونا غرفة مركزية صندوق أهل مصر

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