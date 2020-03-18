المغرب يطالب المواطنين الالتزام بالعزلة الصحية في المنازل

طالبت السلطات المغربية، مساء اليوم الأربعاء، من مواطنيها بـ "التزام عزلة صحية" ببيوتهم، تعزيزا لإجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، دون أن تعلن بعد فرض حجر صحي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي أوقاتا صعبة بسبب تداعيات الأزمة الصحية.





وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربيتين إن "السلطات تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام ’العزلة الصحية’ في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".





وأوضح أن ارتياد الفضاءات العامة "سيبقى مؤطرا بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل"، على أن تتولى القوات العمومية "توجيه المواطنين من أجل احترام" هذه التدابير.





وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة في المغرب ليبلغ صباح الأربعاء 49 شخصا، توفي اثنان منهم وشفي واحد.





وعززت المملكة المغربية في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء معلقة كافة الرحلات الدولية، فضلا عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم، وكافة المرافق الترفيهية.



