رسالة خاصة من مرتضى منصور للشعب المصري بسبب "كورونا"

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشعب المصري، أنه من الواجب على المواطنيين البقاء في المنزل، للقضاء على وباء كورونا المستجد، الذي أصاب دول العالم خلال الأيام القليلة الماضية.