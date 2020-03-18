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السبت.. سميرة عبدالعزيز ضيفة "واحد من الناس" بمناسبة عيد الأم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:55 م
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عمرو الليثي
عمرو الليثي
الفجر الفني
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في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على شاشة قناة "النهار"، بمناسبة عيد الأم يلتقى الإعلامى دكتور عمرو الليثي بالفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

ومن المقرر أن يدور الحوار عن ذكريات الطفولة ونشأتها بمدينة الإسكندرية وتشجيع الرئيس جمال عبدالناصر لها للاستمرار في التمثيل، وأهم المحطات الفنية في حياتها وأهم أدوار الأم التي قدمتها للدراما المصرية والتي حصلت من خلالها بلقب "أم العظماء"، كما تكشف عن كواليس اقناع الفنان محمد صبحى لها بالعودة مرة أخرى للمسرح . 

كما تروي ذكرياتها مع زوجها ورفيق المشوار الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، وتحكي  عن اهم محطاتها الإنسانية والفنية وتفجر اكثر من مفاجاة لايتوقعها أحد.
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