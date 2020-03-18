السبت.. سميرة عبدالعزيز ضيفة "واحد من الناس" بمناسبة عيد الأم

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس"، على شاشة قناة "النهار"، بمناسبة عيد الأم يلتقى الإعلامى دكتور عمرو الليثي بالفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.





ومن المقرر أن يدور الحوار عن ذكريات الطفولة ونشأتها بمدينة الإسكندرية وتشجيع الرئيس جمال عبدالناصر لها للاستمرار في التمثيل، وأهم المحطات الفنية في حياتها وأهم أدوار الأم التي قدمتها للدراما المصرية والتي حصلت من خلالها بلقب "أم العظماء"، كما تكشف عن كواليس اقناع الفنان محمد صبحى لها بالعودة مرة أخرى للمسرح .



