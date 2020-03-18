الأردن يعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 56 حالة

أعلنت الأردن عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 52 حالة.





وقالت وزارة الصحة الأردنية إن عدد الحالات يشمل حالة الشفاء الأولى.





وكان وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، توقع ارتفاع عدد اصابات فيروس كورونا في الأردن خلال اليومين القادمين، ثم تبدأ بالانخفاض بعد ذلك.





وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن الوزارة تتوقع وجود 100 مصاب كورونا لم يتم حصرهم بعد، مؤكدا أن فرق التقصي تبذل مجهودا كبيرا في البحث عنهم لايجادهم.





وعن المحجورين في فنادق المملكة الأردنية، أكد جابر أن الوزارة تراقب صحيا كافة المتواجدين بالحجر الصحي والذين يزيد عددهم عن 5 آلاف.