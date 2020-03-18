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برلمانية: إجراءات الحكومة الوقائية مهمة لحماية المصريين من كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:55 م
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النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، إن الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها دول العالم حول انتشار فيروس كورونا المُستجد تتطلب علينا جميعًا الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا بإجراء الفحص الوقائي، وكذلك الابتعاد عن التجمعات، وتفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى متابعة الإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت شادية، في بيان، أن جميع القرارات التي تصدرها الحكومة المصرية في هذا التوقيت تهدف في المقام الأول حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مُؤكدة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يعد نموذجًا للشخصية القيادية بالدولة ويبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على سلامة المصريين، مُطالبة المصريين بعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية ونعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة.

كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، أن مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي الشامل بمنافذ الدخول البحرية والبرية والجوية، مُحذرة من الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها مُعادي استقرار الدولة المصرية عبر منافذ إعلامية مأجورة لتحقيق أهدافهم الخبيثة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المُعتمدة لاستقاء المعلومات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات «السلبية» تتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنها 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا النائبة شادية خضير الصحة الاجراءات الوقائية

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