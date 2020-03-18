Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء: كارثة مالية بسبب كورونا.. بديل سواريز يقترب من كامب نو وحسم مصير بطل الليجا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 18 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 18 - 3 - 2020 :-

 

- كارثة مالية داخل برشلونة بسبب فيروس كورونا

 

وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، فإن خسائر نادي برشلونة بسبب هذا الفيروس جاءت كبيرة للغاية، وتفكر حاليا إدارة النادي في تخفيض عقود اللاعبين.

 

وجاءت الخسائر المالية للفريق كالآتي :-

 

- إغلاق المتحف وجولة الكامب نو تمنع النادي من إدخال مليون يورو كل يوم.

- إغلاق متجر الكامب نو ومتجر لاس رامبلاس.

- خسائر في الرعاية والاعلانات، ومكاتب التذاكر، وتذاكر كبار الشخصيات والضيافة.

- خسائر مدارس الكُرة في جميع أنحاء العالم.

 

- أزمة كبرى تضرب برشلونة بسبب نيمار ومارتينيز

 

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة سوف يواجه عقبة كبيرة حال رغبته في التعاقد مع الثنائي نيمار ومارتينيز الصيف المقبل، وتتمثل الأزمة في عدم إمتلاك الثنائي جواز سفر أوروبي، وأوضحت الصحيفة أن لوائح الإتحاد الإسباني تسمح لكل ناد بقيد 3 لاعبين فقط من خارج الإتحاد الأوروبية، ويمتلك النادي الكتالوني حاليًا آرثر ميلو وآرتورو فيدال من خارج أوروبا، وسيكون أمامه فرصة لضم واحد من الثنائي نيمار ومارتينيز الصيفية المقبلة.

 

- حسم مصير بطل الليجا

 

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، مصير الليجا بالموسم الحالي، بعد تعليق منافساتها بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالمي، وقال "تيباس" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه سيتم استكمال منافسات الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف، وسيتم وضع جدول جديد لمواعيد المباريات المتبقية بالبطولة والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

 

- الاتحاد الأوروبي يصدم برشلونة وليفربول

 

نفى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ما أثير عن تتويج متصدري المسابقات المحلية مثل ليفربول وبرشلونة بلقب الدوري حال إلغاء الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال تشيفرين لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد أن يويفا نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد بطلها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا".

 

- برشلونة يرفض مطالب أرسنال في أوباميانج

 

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن أرسنال اشترط على البلوجرانا دفع 50 مليون جنيه إسترليني، نظير ضم أوباميانج في الصيف المقبل، ويبدو أن أرسنال استسلم لفكرة رحيل نجمه في ظل عدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2021.

 

 - بديل سواريز في برشلونة.. آرسنال يحدد سعر نجمه للتخلي عنه

 

اكدت صحيفة "مترو" البريطانية، انه في حال اصر اللاعب على الرحيل فان النادي الانكليزي سيحدد مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لكي يمنحه الموافقة على الرحيل، بدلا من خروجه مجانا مع اقتراب نهاية عقده، ويذكر ان الصحف الإسبانية كانت قد اشارت ان النادي الكتالوني تراجع عن فكرة ضم أوباميانج، بعد ان قررت الحصول على خدمات لاعب انتر الارجنتيني لاوتارو مارتينيز.

Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ أقل من ساعتين

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الجالية المصرية في إيطاليا توضح مصير جثمان المواطن ضحية "كورونا"

منذ 36 دقيقة

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 16 ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

07:18 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status