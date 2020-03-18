غدًا.. إنجي علي تقدم حلقة خاصة عن عيد الأم ببرنامج "أسرار النجوم"

في حلقة خاصة ببرنامج "أسرار النجوم"، ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد تقدم المذيعة والإعلامية إنجي على، على الهواء بمناسبة عيد الأم ودور الأم فى السينما والدراما وأقوى ما قدمت الفنانات دور الأم.







