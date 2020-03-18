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غدًا.. إنجي علي تقدم حلقة خاصة عن عيد الأم ببرنامج "أسرار النجوم"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:24 م
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إنجي علي
إنجي علي
الفجر الفني
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في حلقة خاصة ببرنامج "أسرار النجوم"، ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد تقدم المذيعة والإعلامية إنجي على، على الهواء بمناسبة عيد الأم ودور الأم فى السينما والدراما وأقوى ما قدمت الفنانات دور الأم.


يذاع البرنامج على محطة وراديو نجوم FM100.6 من الساعه الثامنه مساءاً حتى الساعه العاشره مساءاً وتناشد الإعلامية أنجى على المواطنين بالجلوس بمنازلهم واتباع إرشادات وزارة الصحة والحكومة لعدم أنتشار فيروس كورونا المستجد وأن يستمتعو بحلقه عيد الأم غدا من خلال منازلهم عبر شاشة وراديو نجوم  FM 100.6
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