"نلتزم بالنظافة الشخصية".. نصائح ظافر العابدين لجمهوره عن فيروس "كورونا"

وجه الفنان ظافر العابدين رسالة توعيه لمحبيه خوفًا عليهم، و لكي يتجنبوا الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .



نشر ظافر العابدين مقطع فيديو جديد له،طالب محبيه بعدم الاستهتار لنصائح الوقاية من فيروس كورونا، ونصحهم بالمحافظة على النظافة الشخصية، والالتزام بغسل اليدين عند ملامستها لشئ من الممكن أن ينقل ذلك الوباء.





وأضاف ظافر العابدين قائلًا:"لما نقابل ناس أصحاب وأحباب في العمل نترك مسافة بينا"،وطالبهم بالالتزام بالتعليمات لأن فيروس كورونا جعلنا جميعًا في حالة قلق، حيث قال :"الموضوع ممكن يكون مقلق، بس عشان نحمي أرواحنا والناس اللي عايشين معانا في المجتمع".



واستكمل ظافر العابدين قائلًا :" استمعنا للعديد من القرارات القادمة من كل بلدان العالم، وكل بلد يقوم بحماية شعبه حسب الظروف الاقتصادية وحسب امكانياته، لكن أقوى سلاح عندنا أن نقوم بواجباتنا في النظافة الشخصية، لأن مهما أغلقت الحدود، وإذا التزم جميع الأشخاص منازلهم، وإذا توافرت المستشفيات، فلا بد أن نكون مدركين جيدًا لخطورة ذلك الوضع، لأن الفيروس من الممكن أن يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن،وحرام إن إنسان يموت بسبب أن هناك إنسانًا آخر لا يقوم بسماع التوجيهات اللازمة ".



واختتم كلامه قائلًا بالدعاء لمحبيه بالسلامة، حيث قال :" اتمنالكم كل خير".





وفي سياق آخر، يشارك ظافر العابدين حاليًا في فيلم "العنكبوت"، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير،بطولة أحمد السقا ، منى زكي،أحمد فؤاد سليم،ريم مصطفى، يسرا اللوزي، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان طافر العابدين الدرامية مسلسل "عروس بيروت"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمرة كاباكوساك، ﺗﺄﻟﻴﻒ نادين جابر

بطولة ظافر العابدين،كارمن بصيبص ،تقلا شمعون، جو طراد ، محمد الأحمد، مرام علي.

