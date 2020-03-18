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خبير اقتصادي: الحكومة تعمل على إصلاح الخلل في منظومة الدعم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:45 م
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بلال شعيب
بلال شعيب
أمنية فوزي
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قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يعتمد على تحويل الدولة إلى فكرة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الكشف فى المستشفيات الحكومية من المفترض أن لا يكون لكل الناس، معقبًا: "كان فيه خلل في منظومة الدعم، والحكومة تعمل الآن على تعديل ذلك".

وأضاف "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "صفحة جديدة"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الدعم الآن أصبح يصل إلى مستحقيه بفضل جهود الدولة، خصوصًا وأن الدولة في حاجة إلى إيرادات للصرف على التعليم والصحة وغيرها.

وأوضح أن مصر تستورد القمح والزيت والفول وهو ما يضغط على الموازنة العامة ويضغط على الاحتياطى الأجنبي، منوهًا بأن هناك بشرة خير بوصول النقد الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يعني وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق المعادلة الصعبة في التوازن، وهو ما جعل الدولة تُطلق برنامج تكافل وكرامة.


وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة، إن الدولة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر، مع عدم الإخلال بالطبقات الفقيرة والمهمشة، لافتًا إلى أن مصر في 11 فبراير 2020 وصلت إلى 100 مليون مواطن حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهذه الأعداد فى حاجة إلى الأكل والشرب والتعليم والخدمات الصحية فى حين أن موارد الدولة محدودة وهي مشكلة تتوارث عبر الأجيال.

وأضاف "شعيب"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المواطن يريد أن يعيش مثل باقي الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن تعداد مصر عام 1955 كان 24 مليون مواطن نسمة، في حين أن دولة إيطاليا كان 48 مليون نسمة، موضحًا أنه من الضروري دراسة الوضع داخل البلاد والخارج لوضع خارطة طريق وإصلاح اقتصادي، خصوصًا وأن الزيادة السكانية تلتهم كل نمو اقتصادي.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية الآن في مصر 100 مليون مقابلها 60 مليون فى إيطاليا، منوهًا بأن هناك بارقة أمل في تحقيق النمو الاقتصادي بعد وصوله إلى 5.6% فى 2019، لا سيما وأنه معدل لم يحدث منذ 11 عامًا.
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الكلمات المفتاحية

وصول الدعم لمستحقيه منظومة الدعم الاصلاح الاقتصادي استيراد الفول والعدس

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