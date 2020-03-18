هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل

نشرت شركة Lagoonie Film ‎‏ للإنتاج الفني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجمهورها قائمة بأفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل هربًا من الكورونا خلال فترة العزل التي فرضتها الدولة وأجهزتها الحكومية لاحتواء تلك الأزمة العالمية.

وقالت الصفحة في منشور لها: "السينما دايما سبب من أسباب السعادة وبتخلي أي وقت صعب يعدي بسرعة، عشان كده بنرشحلكم مجموعة من أفضل الأفلام العالمية عشان تقضي وقت سعيد في البيت.. في القائمة دي هتلاقي مجموعة مختلفة من الأفلام اختار منها ".

وعرض لكم صور بوسترات تلك الأفلام العالمية ومنها بعض الأفلام المصرية.

Production Lagoonie Film شركة مصرية لإنتاج الأفلام تأسست في أكتوبر 2017، وجاءت انطلاقتها في عالم الإنتاج من خلال مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، ثم تنوعت إنتاجاتها فأطلقت الفيلم القصير "شوكة وسكينة" من بطولة منة شلبي وإياد نصار.

وأطلقت مؤخراً فيلمها "رأس السنة" للمخرج محمد صقر والسيناريست محمد حفظي، وتنتج حالياً فيلم "برة المنهج" للمخرج عمرو سلامة والنجم ماجد الكدواني، بالإضافة لفيلم "أعز الولد" من بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين، وأخيراً فيلمها المنتظر بشدة "رجل المستحيل" عن سلسلة الروايات المعروفة للمؤلف نبيل فاروق والمخرج المتميز مروان حامد.