Advertisements
Advertisements
Advertisements

هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

نشرت شركة Lagoonie Film ‏ للإنتاج الفني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لجمهورها قائمة بأفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل هربًا من الكورونا خلال فترة العزل التي فرضتها الدولة وأجهزتها الحكومية لاحتواء تلك الأزمة العالمية.

 

وقالت الصفحة في منشور لها: "السينما دايما سبب من أسباب السعادة وبتخلي أي وقت صعب يعدي بسرعة، عشان كده بنرشحلكم مجموعة من أفضل الأفلام العالمية عشان تقضي وقت سعيد في البيت.. في القائمة دي هتلاقي مجموعة مختلفة من الأفلام اختار منها ".

 

وعرض لكم صور بوسترات تلك الأفلام العالمية ومنها بعض الأفلام المصرية.

 

Production Lagoonie Film شركة مصرية لإنتاج الأفلام تأسست في أكتوبر 2017، وجاءت انطلاقتها في عالم الإنتاج من خلال مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، ثم تنوعت إنتاجاتها فأطلقت الفيلم القصير "شوكة وسكينة" من بطولة منة شلبي وإياد نصار.

 

وأطلقت مؤخراً فيلمها "رأس السنة" للمخرج محمد صقر والسيناريست محمد حفظي، وتنتج حالياً فيلم "برة المنهج" للمخرج عمرو سلامة والنجم ماجد الكدواني، بالإضافة لفيلم "أعز الولد" من بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين، وأخيراً فيلمها المنتظر بشدة "رجل المستحيل" عن سلسلة الروايات المعروفة للمؤلف نبيل فاروق والمخرج المتميز مروان حامد.

هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
هربًا من الكورونا.. Lagoonie Film ‎‏ ترشح للجمهور أفضل الأفلام العالمية للمشاهدة في المنزل
Advertisements

أخبار تهمك

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 13 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

الجالية المصرية في إيطاليا توضح مصير جثمان المواطن ضحية "كورونا"

منذ 36 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

07:18 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status