أصحاب تذاكر أولمبياد طوكيو 2020 في قلق بسبب كورونا

يعيش حاملو تذاكر أولمبياد طوكيو 2020 فترة من القلق الشديد بشأن مصير دورة الألعاب الأولمبية المتوقع تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من بلدان العالم.

بيع تذاكر أولمبياد طوكيو 2020

وشهدت عملية بيع تذاكر بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 رواجا كبيرا في اليابان، حيث بيعت حوالي ثلاثة ملايين تذكرة، خلال عمليات يانصيب محلية في مايو من العام الماضي.

بطولة دورة الألعاب الأولمبية

وفي سياق متصل أكد منظموا دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أن المسابقة ستقام في موعدها، من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس من العام الجاري، لكن مع الانتشار السريع لفيروس كورونا، فإن المخاوف لا تزال تتزايد بخصوص تأجيل أو إلغاء البطولة.

ونشرت صحيفة "أساهي شيمبوم" اليابانية، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا يفيد بأن القيمة المالية لتذاكر دورة الألعاب الأولمبية لا تسترد إذا ألغيت الأولمبياد، ونقلت ذلك عن منظمين وبسبب تفاصيل تعاقدية تتعلق بالتذاكر.

وأضافت الصحيفة اليابانية أنه في حال ألغيت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لأسباب تشمل الكوارث والحرب "وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة" فإنه لا توجد مسؤولية على المنظمين.