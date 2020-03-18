أبرزها إصدار البطاقات التالفة والضائعة عبر موقع دعم مصر.. قرارات مهمة من وزارة التموين بشأن فيروس كورونا

إصدار بطاقات بدل تالف وبدل قافد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر



حذف الوفيات من بطاقات التموين إلكترونيا



وأضاف علي مصلحي أن حذف الوفيات من بطاقات التموين يتم إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل".



إلغاء محاضر الشرطة التي تتم في حالة ضياع بطاقات التموين



وتابع مصلحي أنه تم إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف والفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمره واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام



وأوضح التوجيه الوزاري يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.



إضافة رقم الهاتف المحمول عبر موقع دعم مصر



وفي وقت سابق، طلبت وزارة التموين من المستفيدين من البطاقات التموينية سرعة تسجيل رقم الهاتف الخاص بكل بطاقة.



ويواصل موقع دعم مصر استقبال طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار اليوم لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة التموينية أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله.



كما أكدت الوزارة أن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف أى بطاقة نهائيًا وإنما لمصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم".

قام الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ 6 قرارات جديدة بالوزارة، اليوم الاربعاء الموافق 1832020، لتحسين تقديم الخدمات التموينية المواطنين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد في الفترة الحالية.جاءت القرارات بتوجيه وزاري بإصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع دعم مصر دون أن يذهب المستفيدين إلى مكتب التموين، وذلك بشرط أن تكون البطاقة سارية قبل أن تفقد أو تتلف، وذلك كإجراء احترازي من الدولة لمنع أنتشار فيروس كورونا وضمن خطه الوقاية التي تضعها الدولة.