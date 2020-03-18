رانيا منصور لـ"الفجر الفني": شخصيتي في 'أسود فاتح ' صعبة.. وهذه ملامح فتي أحلامي



أجري "الفجر الفني" حواراً خاص مع الفنانة الشابة رانيا منصور، التي تحدثت فيه عن تجربتها في مسلسل "أسود فاتح"، وهل انتهت من تصوير مشاهدها الخاصة بالمسلسل، حياتها الطفولية مع شقيقتها، وملامح فتاة أحلامها، نصيحة ماجدة زكى لها في بداية مشوارها الفني.



وإلي نص الحوار:



تخوضين السباق الرمضاني القادم بمسلسل "أسود فاتح" ..ما الذي جذبك للمشاركة فى هذا العمل؟



مسلسل "أسود فاتح"، من إخراج كريم العدل، وهذا ماجذبني للمشاركة لأنها لم تكن هذه أول مرة اشتغل فيها مع كريم فهو مخرج متميز وأنا سعدت بالعمل معه، بالإضافة إلى أن الشخصية التي أجسدها مختلفة وجديدة عن ماقدمته من قبل.





وهل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بمسلسل "أسود فاتح"؟



أنا انتهيت من الديكورات الأساسية، متبقي لي أربعة أيام للانتهاء من تصوير مشاهدي وهذه الأيام ستكون متفرقة وفي أماكن مختلفة.





وكيف كانت كواليس العمل مع نجوم "أسود فاتح"؟



معظم دوري مع أحمد فهمي وشريف سلامة، وهذه ليست أول مرة اشتغل فيها مع أحمد فهمي فهو شخص مجتهد وملتزم ودائماً مذاكر كويس للمشهد الخاص به، وأيضاً شريف سلامة ليست أول مرة، وأنا وشريف صحاب وفيه كيميا مابينا وأنا سعدت جدا بالعمل معاهم، والكواليس كلها كانت لطيفة وخفيفة، وخاصة إن التصوير كان في لبنان.





ما أصعب الشخصيات التي قدمتيها خلال مشوارك الفني؟



شخصية "آية"، التي أجسدها في مسلسل "أسود فاتح".





ما النصيحة التي تتذكريها من فنان في بداية مشوارك الفني ومازلت تعملي بها؟



أتذكر نصيحة الفنانة ماجدة زكى، عندما كنت أعمل معها في مسلسل "كريمة كريمة"، فكان دوري فتاة فقيرة وملابسها فقيرة وشكلها دائماً ليس بالمظهر الجذاب الجميل، وأنا كنت أحزن من ذلك، فقالت لي لا تركزي في الشكل والمظهر، ركزي في الشخصية وتفاصيلها وأنتي ممثلة ولابد أن تفرقي بين شكلك وشكل الشخصية التي تجسيدها، وهذه النصيحة دائماً أتذكرها عندما أذهب للتصوير.





هل أنت من جمهور المهرجانات الشعبية ؟



لست من جمهورها ولكن أحب السماع إليها والرقص عليها، فهي تغير المزاج السيء أحياناً.





من هم مطربينك المفضلين؟



أحب السماع إلى صوت فيروز، أصالة، شيرين، فضل شاكر، بالإضافة إلى أغاني إليسا وعمرو دياب، تامر حسني، حماقي، تعجبني كثيراً.





بعيداً عن الفن ..ما أقرب مرحلة عمرية إلى قلبك؟



أحب هذه المرحلة التي أعيشها الآن وبحاول حالياً أني استمتع بكل لحظة في حياتي.





ماهي أبرز المواقف الطفولية التي تتذكريها الآن؟



أتذكر شقاوتي أنا وأختي فكنا دائماً نعمل مقالب كثيرة في الناس مع بعض، وكنا بنخبي على بعض.





ملامح فتاة أحلام رانيا منصور؟



من حيث الملامح الشكلية أحب الرجل الطويل، جسمه رياضي، أسمر اللون، ومن الملامح الشخصية أنه يكون رجل بمعني الكلمة وشهم.

بملامح هادئة وبريئة استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، بدأت مشوارها الفني كفتاة إعلانات وموديل لفيديو كليب، ثم اتجهت إلى التمثيل وقدمت العديد من الأدوار المميزة، وتخوض الآن السباق الرمضاني القادم بمسلسل "أسود فاتح".