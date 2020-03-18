عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

وقال المنياوي في تصريحات "جميع اللاعبين بخير وتم الكشف عليهم فور عودتهم من رحلة المغرب داخل مطار القاهرة". وأضاف "أثبتت الفحوصات الطبية سلامة جميع بعثة الإسماعيلي بالكامل".

وقال المنياوي في تصريحات "جميع اللاعبين بخير وتم الكشف عليهم فور عودتهم من رحلة المغرب داخل مطار القاهرة". وأضاف "أثبتت الفحوصات الطبية سلامة جميع بعثة الإسماعيلي بالكامل".

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي، أن الأخبار التي تفييد بإصابة لاعب وسط الفريق، محمد صادق، بفيروس كورونا المستجد، لا تم بالواقع بصلة.

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي، أن الأخبار التي تفييد بإصابة لاعب وسط الفريق، محمد صادق، بفيروس كورونا المستجد، لا تم بالواقع بصلة.

وعن موقف ناديه من إلغاء الدوري، علق "الإسماعيلي دائمًا مع قرارات الدولة وما تراه في صالح الشعب".









وتابع "نحن مع المسئولين إذا قرروا استئناف النشاط الرياضي، وإذا قرروا العكس سنكون داعمين أيضًا لهم".



