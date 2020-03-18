Advertisements
Advertisements
Advertisements

هزة أرضية بقوة 6.3 درجة ريختر تضرب جنوب أندونيسيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن مركز رصد الزلازل الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، عن هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على سلم ريختر تضرب جزيرة بالي جنوبي أندونيسيا.

ويذكر أن قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في يوم 26 فبراير، إن زلزالًا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة تانيمبار في إندونيسيا.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 49 كيلومترًا.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليًا في منطقة المحيط الهادي، وكثيرًا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.

وكان أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، قد تعرض قبل أسابيع لزلزال عنيف بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وألحق أضرارا بأكثر من ألف منزل.

وتقع إندونيسيا، التي تتألف من 17 ألف جزيرة، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي قوي.

وفي العام الماضي، أوقع زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي، أكثر من 2200 قتيل، وفقدان الآلاف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يضرب زلزال جنوب جزيرة بالي أندونسيا

أخبار تهمك

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

منذ حوالي 4 ساعات

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

منذ ساعة

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رسالة من قرينة الرئيس إلى المرأة المصرية عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 13 ساعة

الجالية المصرية في إيطاليا توضح مصير جثمان المواطن ضحية "كورونا"

منذ 35 دقيقة

عاجل.. حقيقة إصابة نجم الإسماعيلي بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يجتمع بوزيرة الصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خبر سار من الحكومة لكبار السن وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

منذ ساعة و 11 دقيقة

فايلر يحدد صفقة الأهلي القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

زلزال عنيف بقوة 6.1 ريختر يضرب إندونيسيا

عاجل.. مقتل 30 شخصا بعد سلسلة زلازل في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلا

موسكو ترسل مساعدات إنسانية إلى إندونيسيا

الخارجية الأندونسية: 150 ألف شخص لا يزالون تحت الأنقاض

الطواريء الروسية ترسل مساعدات إنسانية لمتضرري تسونامي إندونيسيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:14 م

"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

07:55 م

طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

05:14 م

الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

07:18 م

عاجل.. وزير الدولة للإعلام يكشف حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status