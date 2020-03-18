هزة أرضية بقوة 6.3 درجة ريختر تضرب جنوب أندونيسيا





ويذكر أن قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في يوم 26 فبراير، إن زلزالًا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة تانيمبار في إندونيسيا.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 49 كيلومترًا.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليًا في منطقة المحيط الهادي، وكثيرًا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.





وكان أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، قد تعرض قبل أسابيع لزلزال عنيف بلغت قوته 7.3 درجات، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وألحق أضرارا بأكثر من ألف منزل.

وتقع إندونيسيا، التي تتألف من 17 ألف جزيرة، في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي قوي.

وفي العام الماضي، أوقع زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويسي، أكثر من 2200 قتيل، وفقدان الآلاف.









أعلن مركز رصد الزلازل الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، عن هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على سلم ريختر تضرب جزيرة بالي جنوبي أندونيسيا.