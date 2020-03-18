أبرزهم إدريس البا.. نجوم بهوليوود أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا









توم هانكس وزوجته



وكان أولهم النجم توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون اللذان اعلنا اصابتهما بالمرض خلال تواجد النجم توم هانكس باستراليا حيث كان يصور النجم توم هانكس فيلم مستوحى من قصة حياة "إلفيس بريسلي".





وقضى الثنائي 5 ايام في الحجر الصحي قبل أن يغادرها المستشفى ليستكملا فترة علاجهما بمنزلهما بأستراليا تحت رقابة طبية مشددة.









إدريس البا





ومن بعدهما أعلن النجم إدريس البا، اصابته بالفيروس عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام، وقال إدريس انه اصابته بالمرض جاءت بسبب لقائه بزوجة رئيس الوزراء الكندي "ترودو".









كريستوفر هيفجو





ومن نجوم هوليوود أيضا الذي أعلنو اصابتهم بالمرض، نجم مسلسل صراع العروش، "كريستوفر هيفجو"، الشهير تبجسيده لشخصية تورموند بمسلسل صراع العروش، والذي أعلن اصابته بالمرض عبر منشور له على صفحته الرسمية على موقع انستجرام، وكان برفقة زوجته في حالة حجر ذاتي بمنزله بالنرويج.







Itziar ituno





وانضم لهم حديثا نجمة مسلسل La casa de papel، الممثلة Itziar ituno، التي أعلنت عبر منشور لها على حسابها الرسمي على موقع أنستجرام اصابته بالفيروس.









لوسيان جرينج





وأيضا المدير التنفيذي لشركة يونفيرسال بيوزك جروب، لوسيان جرينج، الذي تأكدت اصابته بالفيروس بعد اسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الستون.



وعلى الجانب طالت شائعات الاصابة بفيروس كورونا عدد من نجوم هوليوود قاموا بنفي اصابتهم، ومنهم نجم أفلام هاري بوتر دانيال راتكليف، ونجمة تليفزيون الواقع كريس جينر.







وجمعت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قائمة بنجوم ونجمات هوليوود الذي اعلنو رسميا اصابتهم بالفيروس خلال الاسابيع القليلة الماضية.