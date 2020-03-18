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أيتن عامر برفقة شيكو من مسرحية "عطل فني"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:45 م
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شيكو وايتن عامر
شيكو وايتن عامر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


وكانت الصورة من مسرحية"عطل فني"، وكان يرافقها الفنان شيكو، فكان يجلس بجانبها وأرتدو بدلة باتمان، وعلقت على الصورة قائلة:"باتمان و مدام باتمان ..من مسرحية @عطل_فنى ".


يشار أن مسرحية "عطل فني" بطولة كل من " أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتعتبر هذه المسرحية التجربة الأولى لكل من هشام ماجد وأكرن حسني وشيكو على المسرح، فلهم الكثير من التجارب في السينما والدرما ولكن المسرح تعد هذه المرة الأولى لهم.

سيتم عرض مسرحية "عطل فني" في القاهرة، شهد موسم الرياض عرض الكثير من المسرحيات المصرية فمنهم مسرحية "الملك لير" بطلولة الفنان يحيى الفخراني والكثير من النجوم ومنهم نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور، مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة الفنان محمد هنيدى ومان معه الكثير من الفنانين أيضاً، ومسرحية "حزلقوم" بطولة أحمد مكى، ومسرحية "علاء الدين والعفريت" بطولة أحمد عز وتارا عماد و هشام إسماعيل ومحمد جمعة والكثير من النجوم، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى
أيتن عامر برفقة شيكو من مسرحية عطل فني
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