تيسيرات جديدة من وزارة التموين لاستخراج البطاقات

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيان حول تيسيرات جديدة لإصدار البطاقات بدل الفاقد والتالف دون الذهاب لمكاتب التموين.





قال البيان: "نظراً للظروف التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام وتيسيراً على السادة المواطنين وتجنبا لحدوث أي تجمعات بمكاتب التموين، وحرصاً من الوزارة على استمرار تقديم خدماتها التموينية للمواطن بسهولة ويسر، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجار الداخلية قراراً وزارياً جديداً اليوم، يتضمن العديد من الإجراءات والتي من شأنها التيسير على المواطنين، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020".





وجاء بالقرار بأن يتم استمرار إصدار البطاقات بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون حاجة للمواطن للذهاب الي مكتب التموين بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، ويتم تأجيل استخراج البطاقات الجديدة والفصل الاجتماعي حتى نهاية شهر مارس 2020.





وأشار المصيلحي بأنه قد تم إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب استخراج بطاقة البدل الفاقد وكذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل الفاقد أو التالف، ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينية ولمرة واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم عدد أرغفة بما يوازي 20 جنيها قيمة الحوالة وفقاً لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة علي النظام.