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مطرانية بورسعيد: إيقاف الرحلات لكنيسة الأنبا بيشوي والخدمات الكنسية قاصرة على القداسات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:05 م
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محمد عزام
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أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد بأن كنيسة الأنبا بيشوى قد أوقفت استقبال الرحلات الأسبوعية القادمة من خارج محافظة بورسعيد ابتداء من غدًا الخميس الموافق 19 مارس ولمدة أسبوعين، وذلك تضامنًا لما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمواجهه فيروس كورونا.

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط ببورسعيد بأن بناء علي توجيهات الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها سوف تكون الخدمات الكنسية في كنائس بورسعيد بأكملها وكنيسة الأنبا بيشوي قاصرة علي خدمة القداسات فقط.

وأوضح القس أرميا بأن كنيسة الأنبا بيشوي أصدرت بيان رسمي بشأن تلك القرارات السالف ذكرها، وقد أقر البيان بأنه سوف يتم منع جميع التجمعات والوقوف بفناء الكنيسة بعد مواعيد الصلاة وعلي الجميع الإلتزام بذلك الأمر والإنصراف مباشرة.

وأشار القس أرميا أيضا بأن كنيسة الأنبا بيشوي تعتذر أيضا عن استقبال أي حجوزات للإقامة في مبني الضياقة الملحق بالكنيسة وذلك اعتبارا من غدا الخميس.

واستكمل "سيتم أيضا غلق جميع مرافق الكنيسة العامة وبعض الخدمات لخضوع الكنيسة لنظام التعقيم حسب تعليمات الدولة".

وأكد المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن الكنيسة قد منحت جميع العاملين بها من الموظفين، والاداريين أجازة لمدة 15 يوم لحين اشعار أخر.

وكان قد أعلن الأنبا تادرس مطران محافظة برسعيد وضواحيها علي أن الخدمات داخل جميع كنائس محافظة بورسعيد قاصرة علي خدمة القداسات فقط، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تعتبر أكثر الكنائس بالمحافظة التي تشهد رحلات وزيارات اسبوعيه من جميع محافظات مصر ومن خارج مصر أيضا، وذلك لزيارة صورة مريم العذراء التي ينساب منها "زيت العذراء" والتي تعتبر معجزة لدي الأخوة الأقباط حسب اعتقاد الديانة المسيحية وذلك لنزول الزيت من الصورة علي مدار 30 عام على التوالي.
مطرانية بورسعيد: إيقاف الرحلات لكنيسة الأنبا بيشوي والخدمات الكنسية قاصرة على القداسات
مطرانية بورسعيد: إيقاف الرحلات لكنيسة الأنبا بيشوي والخدمات الكنسية قاصرة على القداسات
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مطرانية بورسعيد مصر اخبار احترازي

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