في صيدليات مصر بـ90 جنيها.. تعرف على دواء "بلاكنيل" المطروح بفرنسا لعلاج كورونا

أعلنت مجوعة “سانوفي” الدوائية الفرنسية، أنها أجرت تجارب مختلفة لدواء بلاكنيل المعالج لفيروس كورونا الذى تنتجه، المضادّ للمصابين بـ”الملاريا” على عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الشركة أن التحاليل بعد تجربة الدواء، أظهرت بشائر إيجابية وواعدة فى معالجة المرضى بعد تناولهم الدواء، وتحسنت حالتهم الصحية، ويتم أخذ عدة جرعات مماثلة، وسيجرى لهم كشف جديد مرة أخرى للتأكد من النتائج.





وأضافت الشركة أنها مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل، موضحة أنه على ضوء النتائج المشجعة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض".

وشددت الشركة على أنها مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج" وتتعاون شركة الأدوية الفرنسية، مع حكومة الولايات المتحدة لاستخدام ما يسمى "منصة الحمض النووي المؤتلف" لإنتاج لقاح محتمل.





ما هو دواء بلاكنيل؟

ويعتبر بلاكنيل أقراص تستخدم في الأساس التهاب المفاصل والتهابات الجلد الحساس حيث يحتوى على المادة الفعالة "هيدروكسى كلوروكين"، وهو أحد العقاقير المستخدمة لمنع وعلاج الاصابة بمرض الملاريا الناجمة عن لدغات البعوض، إلا أنه أثبت فعالية في علاج الأمراض الروماتيزمية، ويستخدم في علاج مرض الذئبة الحمراء حيث يقلل من احتمالية حدوث نشاط المرض ويحسن الأعراض الجلدية له.





دواعي الاستعمال

- يستخدم فى علاج الذئبة القرصية والتي تؤثر على الجلد، والتهاب المفاصل الروماتويدي، بالإضافة إلى علاج الذئبة الحمراء.

- يستعمل في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي كما يمكن أن يعالج الذئبة الحمامية القرصية والجهازية، بالإضافة إلى مشكلات الجلد الحساس تجاه أشعة الشمس.





الآثار الجانبية

في بعض الأحيان يسبب بلاكنيل بعض الأثار الجانبية، مثل عدم وضوح الرؤية وصعوبة في التنفس وتورم الوجة والكفين، بالإضافة إلى الشعور بالغثيان وفقدان الشهية كما يمكن أن يسبب آلام في المعدة والشعور بالتوتر، كما أنه أحيانا يسبب ضعف في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم والشعور بالصداع.





كما يمكن أن يسبب التهاب الأعصاب الطرفية والأرق كما يمكن أن يحدث آلام في العضلات، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الأعراض يحدث بعضها ولا يحدث الآخر، كما أنه من المحتمل ألا تحدث نهائيًا.





موانع الاستعمال

الحالات التي لا يمكن لأصحابها استخدام بلاكنيل، وهم الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية لإحدى مكونات العلاج أو أي مكون آخر من مكونات الدواء الأخرى، كما أنه لا يستخدم لمن يعانون من نقص وظائف الكبد والكلى، وكذلك من لديهم مشكلات خطيرة بالمعدة والأمعاء، ولا يمكن استخدامه خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية.





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