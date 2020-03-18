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محافظ الإسكندرية: غلق جميع الكافيهات والمقاهي في تمام العاشرة مساءً

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:55 م
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اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم صدور قرار بغلق المقاهي في تمام الساعة العاشرة مساءًا إلى العاشرة صباحًا، وأنه سيتم توقيع غرامات مالية كبيرة في حال المخالفين.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي منذ قليل أن المحافظة قد لاحظت تواجد كافيهات تعمل على مدار 24 ساعة، وأن المحافظة لن تسمح بمخالفة أية منشأة التعليمات.

وأتبع أن المحافظة الفترة الماضية حررت مخالفات على بعض الصيدليات التي أخفت المستلزمات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا، كما تم ضبط المخازن الغير مرخصة، التي تنتنج مستلزمات مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدة اجراءات وقائية واحترازية في الفترة الماضية، وأن المحافظة تتلقى شكاوي ارتفاع الأسعار، وأن جميع الأجهزة جاهزة لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، وأنه تم غلق نحو 650 مركز تعليمي على مستوى المحافظة، وصالات الجيم، و150 محل إلكتروني.

وأتبع أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ومديرية التموين على مدار الأحياء، خاصة أن بعض السلاسل التجارية استغلت الأزمة ورفعت الأسعار، وأنه تم تحرير قضايا تموينية واغلاق بعض المتاجر.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أول أمس الأثنين منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".

وقال المحافظ إن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.

ووجه المحافظ، مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك، بالبدء الفوري في تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

ويأتي ذلك في ضوء توجيه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
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