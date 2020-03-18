هويدا جمعت بين الإسلام والمسيحية وهربت من شقيقها.. ما لا تعرفه عن "ابنة الشحرورة"

تحتفل اليوم 18 من مارس هويدا، ابنة الشحرورة صباح، بعيد ميلادها الـ67 والتي اشتهرت بغناء والدتها لها "حبيبة أمها".



ونقدم لكم بوابة "الفجر الفني" في هذا التقرير معلومات عن ابنة الشحرورة صباح، في عيد ميلادها.



1- اسمها بالكامل هويد أنور منسي، في 18 مارس 1952.



2- ولدت في القاهرة لعائلة فنية والدها اكبر عازف كمان فى تاريخ الموسيقى المصريه، ووالدتها الشحرورة صباح، شقيقة والدتها هي الممثلة لمياء فغالي.



3- نالت الكثير من الدلال وقامت والدتها بغناء العديد من الأغاني لها، وشجعتها على دخول التمثيل دخلته عام 1970.



4- عملت في السينما المصرية والسينما اللبنانية كما عملت في في المسرح والتلفزيون بأعمال قليلة، وكانت أولى أعمالها فيلم "نار الشوق".



5- آخر أفلامها "فدعوس وفتاة الأوتوستوب" بطولة كريم أبو شقرا، وإخراج وتأليف سمير الغصيني، وذلك في عام 1990، وبعد تصوير مشاهدها في مسلسل "بنت الكبار".



6- والدها مسلم، ووالدتها مسيحية، وجدتها كانت يهودية، واعتنقت الإسلام فيما بعد.



7- حدث صراع بين والدها ووالدتها على ابنتهم هويدا كان يخشى ان تقوم بتنصير الطفله هويدا.



8- قام والدها بمخاطبة المسؤلين فى وزارة الداخليه حينها طالبهم بمنع سفر هويدا من السفر الى لبنان الا ان صباح غيرت ديانتها الى الاسلام حتى تحتفظ بابنتها.



9- تقيم هويدا بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.



10- لديها أخ غير شقيق من والدتها الراحلة صباح، ويدعى "صباح نجيب شماس"، وكانت تحت رعايته أثناء إقامتها في الولايات المتحدة.



11- دخلت في دوامة الإدمان حتى أصابتها بأزمة صحية في 2006، واضطرت صباح على بيع منزلها والإقامة في فندق وإدخال ابنتها مصحة في كاليفورنيا.



12- بعد 3 سنوات بدأت في التحسن وعادت للإقامة معها فى لبنان.



13- أعلنت أسرة هويدا، في عام 2018 انها مفقودة وهربت من أخيها غير الشقيق، ورفضت الخضوع للعلاج في مصحة من تعاطي المخدرات، لأنها تعاني من مشكلة الإدمان منذ أن كانت صبية.



14- تزوجت وهي في الـ16 من عمرها من رجل يدعى "ألفريد نصار"، واستمر الزواج لمدة سبع سنوات، لإكتشافها خيانته لها مع نادلة تعمل في أحد مطاعم مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.



15- هددت والدتها باللجوء إلى القضاء في حالة التطرق إلى حياتها الشخصية في العمل الذي تعاقدت عليه الشحرورة لتجسيد سيرتها.



16- واتفقت مع كاتب المسلسل على حذف جميع مشاهد تخص ابنتها ولا تخل بالنص الدرامي.



17- لم تحضر هويدا جنازة والدتها صباح، وارجعت "كلودا عقل" ابنة شقيقة صباح عدم حضورها لإصابتها بصدمة عصبية.

