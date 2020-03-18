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ليفربول يتفوق على كبار أوروبا برقم قياسي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:49 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يعيش جماهير ليفربول فترات سعيدة مع فريقهم، حيث يحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الثاني.


ووفقا لمرصد "سي أي إي أس" لكرة القدم، المتخصص في أحدث الأبحاث الصادرة، فإن ليفربول يتفوق على كبار أوروبا من حيث القيمة التسويقية.


حيث يعد ليفربول، الفريق الأكثر قيمة في سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى، متفوقا على كبار القوم في أوروبا.


وتبلغ القيمة التسويقية الإجمالية للاعبي ليفربول حوالي 1.55 مليار دولار.


ويتفوق ليفربول على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يحتل المركز الثاني كأعلى قيمة تسويقية والتي بلغت 1.51 مليار دولار.


بينما جاء في المركز الثالث لاعبو برشلونة، من حيث القيمة الإجمالية للاعبين، حيث قدرت قيمتهم بحوالي 1.29 مليار دولار، ثم نجوم ريال مدريد وبلغت قيمتهم حوالي 1.22 مليار دولار.

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