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"المالية": زيادة الإعفاء الضريبي للموظفين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:49 م
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ضرائب الموظفين
ضرائب الموظفين
داليا الحسين
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أكد دكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية أن السياسة الضريبية للدولة المصرية تعتمد على مراعاه المواطن ومحدودي الدخل ومراعاه المستثمر وصاحب الشركة والمؤسسة، مشيرا إلى أن الضرائب بالنسبة للدولة الروح لتغذية، وتساعد على تنفيذ سياسة الدولة المعتمدة على الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الحموي خلال وجوده ضيفا ببرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد تقديم الاعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برعاية فئات محدودي الدخل، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تدخر أي جهد عن المواطن المصري.

وكشف أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أنه تم زيادة الإعفاء الضريبي للموظفين من 15 الف جنية إلى 22 الف جنية في العام، كما أن الموظف العام عندما يتجاوز دخله في السنة  30 ألف جنية سيتضاعف حجم الامتيازات.


وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إ الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى 20202021؛ حيث أوضح وزير المالية فى هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار فى تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6،2% بدلًا من 7،2% من الناتج خلال العام المالى الماضى، فضلًا عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالى القادم مقارنةً بـ 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017.

ووجه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2،5% لأصحاب الدخول التى تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلًا.
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