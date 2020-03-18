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إيطاليا تعلن تسجيل 475 من الوفيات بـ كورونا في يوم واحد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:40 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل475 من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا في عدد قياسي بالنسبة إلى دولة واحدة.

ويذكر أن أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أمس الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في البلاد زاد نحو 345 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنسبة 16%، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات. 

وارتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في إيطاليا من 27980 حالة إلى 31506 حالات بنسبة 12.6%، وهو أدنى معدل زيادة يومية في عدد المصابين منذ ظهور العدوى في 21 فبراير، وإيطاليا أكثر دول أوروبا تضرراً بالفيروس.

ومن بين المصابين، شُفيت 2941 حالة بصورة تامة، وكان العدد الإثنين 2749.

وبلغ عدد المصابين المودعين في وحدات الرعاية المركزة نحو 2060 حالة مقارنة بـ1851 حالة الإثنين.

يذكر أن إيطاليا بها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الصين وهو 25 ألف حالة تقريبا مع أكثر من 1800 حالة وفاة.

وتعهد رئيس الوزراء الإيطالي باتخاذ المزيد من الإجراءات "مع خطة لضخ استثمارات كبيرة والتي سنمضي فيها بسرعة لم تشهدها بلادنا من قبل".

وتتضمن الإجراءات التي تم إعلانها اليوم تخصيص 3.5 مليار يورو للقطاع الصحي وتحمل الدولة جزءا من تكاليف إيجار العقارات المملوكة للشركات ودعم أصحاب المهن الحرة وخطة لتخفيف عبء أقساط قروض التمويل العقاري لأصحاب المهن الحرة وللعمالة المؤقتة الذين تراجعت دخولهم بأكثر من الثلث خلال أزمة كورونا.

كما تتضمن الخطة تقديم ضمانات حكومية لقروض تصل قيمتها إلى 5 ملايين يورو لكل شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مساعدات نقدية للشركات من خلال مؤسسة التمويل الحكومية كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي والسماح للعاملين في القطاع الخاص الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على أجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما لرعاية الأطفال.

يستهدف القرار تخفيف الصدمة الواقعة على الاقتصاد في ظل إجراءات صارمة أُعلنت الأسبوع الماضي لمحاولة احتواء التفشي. فقد تقرر إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم وإلغاء المناسبات الرياضية، وطُلب من الإيطاليين البقاء في منازلهم إلا للضرورة.


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يوم واحد وفيات فيروس كورونا ايطاليا اجمالي الوفيات 475

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