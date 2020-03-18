إيطاليا تعلن تسجيل 475 من الوفيات بـ كورونا في يوم واحد

ويذكر أن أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أمس الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) في البلاد زاد نحو 345 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنسبة 16%، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2503 حالات.





وارتفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في إيطاليا من 27980 حالة إلى 31506 حالات بنسبة 12.6%، وهو أدنى معدل زيادة يومية في عدد المصابين منذ ظهور العدوى في 21 فبراير، وإيطاليا أكثر دول أوروبا تضرراً بالفيروس.





ومن بين المصابين، شُفيت 2941 حالة بصورة تامة، وكان العدد الإثنين 2749.





وبلغ عدد المصابين المودعين في وحدات الرعاية المركزة نحو 2060 حالة مقارنة بـ1851 حالة الإثنين.