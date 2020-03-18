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شركة تمتنع عن بيع الكحول بالإسكندرية.. والتموين تحرر محضر لها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة يرافقه سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وفريق العمل التابع له والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للأعلام والاتصال السياسي والفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور جمال عبد الغفار وفريق العمل التابع له، بحملة استجابة لشكوى واردة من احد المواطنين عن شركة كبرى لتجارة الكيماويات الصناعية والمعملية تمتنع عن بيع الكحول الايثيلى.

وقالت المديرية فى بيان لها، قبل قليل، انة تم عمل محاولات للشراء على المطهرات وخصوصا الكحول الايثيلى قبل تفتيش الشركة والمخازن التابعة لها حيث تم الامتناع عن البيع.

وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية أنة بالتفتيش تم ضبط كميات من الكحول الايثيلى بالمخزن التابع للشركة وتم تحرير عدد 2 برميل عبوة البرميل الواحد 200 لتر  باجمالى 400 لتر، وتحريز عبوات بلاستيكية للتعبئة، وتحرير كميات من الاستيكرات المستخدمة على العبوات، وتم اتخاذ اللازم  وتحرير الكميات المضبوطة للعرض على وكيل النائب العام.

من جانبها أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيان اليوم أكدت فيه على أن الصيدلي جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من بمرض فيروس كورونا، واكد البيان على ان  النقابة بدأت  بشكل رسمي بالتعاون مع محافظة الاسكندرية حملتها علي الارض علي مستوي الصيدليات وغيرها من الهيئات حيث  تتواصل النقابة مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية للسعي نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة والكحول وما بها من مغالاة من بعض الشركات والتجار مما يضع الصيدلي في حيرة بين توفيرها لإنقاذ موقف أو محاربة الاستغلال بجميع أشكاله.

وناشدت النقابة بالإسكندرية، عدم الشراء والإبلاغ عن اي مورد يسئ استغلال هذه الظروف الطارئة وان النقابة تتواصل على مدار الساعة مع عدد من شركات الانتاج والتوزيع للمطهرات من أجل السعي لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء.
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