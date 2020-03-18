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عاجل.. المملكة تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:32 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن "تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وقالت الصحة السعودية: إن "العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا".

وأضافت: أن "11 حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وأن 11 حالة تحت التقصي"، موضحة أن "الحالات الـ 67 منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 حالة في المنطقة الشرقية، و 13 حالة في مدينة جدة، و 11 حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير".

وذكرت أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى (238) حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.

كما طلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ويذكر أن فيروس كورونا وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا صحة عالمية المملكة السعودية

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