وزير الإعلام: السفير الأمريكي أشاد بالتواصل القوي بين الحكومة والمواطنين



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.



وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.







قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لقاءه اليوم مع السفير الامريكي الجديد، چوناثان ر. كوهين، كان لقاء للتعارف، وتضمن الحديث عن دور الوزارة وأداء الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي يرى أن هناك اتصال قوي بين الحكومة والمواطنين، وتحدث عن أن التقارير الدولية لا تعكس حقيقة الأوضاع في مصر.وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه أكد للسفير الأمريكي أن منظمات حقوق الإنسان التي تتحدث عن مصر تتجنب الحديث عن دول أخرى بها هدر لحقوق الإنسان، وهذا يجعلنا نفقد المصداقية فيها، لكونها تكيل بمكيالين، منوهًا بأنه أكد له أن المنع أصبح مستحيل في ظل الإعلام الجديد، معقبًا: "لو حبينا نمنع مش هنعرف".ونوه إلى أن هناك أكثر من 500 حالة إصابة بفيروس كورونا في قطر، والجزيرة لم تتحدث عنها، وتتحدث عن الإصابات في مصر، معقبًا: "اللي بيتكلم عن إصابات في مصر يقولنا مصدره وأسماء المصابين وعناوينهم علشان نعالجهم"، مشددًا على ضرورة أن تحاسب المؤسسات الصحفية مراسليها، مؤكدًا أن الإجراء الذي تم اتخاذه حيال مراسلي "الجارديان" و"نيويورك تايمز" قانوني 100%، مضيفًا: "اللي عايز ينشر ما يحدث في مصر يتحرى الصدق وينشر بمصداقية".في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.