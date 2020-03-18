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الأوليمبي يغلق أبوابه منذ الرابعة عصرا بداية من اليوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
عبير عبدالشفيع
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أصدر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد قرار بإغلاق أبواب النادي الأوليمبي في الرابعة عصرا بعد إنتهاء المنشاءات الحكومية من فترات العمل مثل المجمع الخدمي ويشمل الشهر العقاري، ومكتب البريد، وشئون العضوية عملها.

وجاء هذا الوضع بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيف التجمعات للحد من مرض كرونا، وأيضا تم غلق الصالات المغطاة، والصالات الإجتماعية، والصالة المغطاه وصالات الجيم.

ويتابع المحاسب سعيد عبد النبي المدير التنفيذي للنادي الاوليمبي، متابعة تعقيم النادي بأكمله، والصالات المغطاة والصالات الإجتماعية وصالة سليمان عزت، وملاعب الأطفال
والحمامات للتصدي للمرض المستجد علي العالم بأكمله.
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