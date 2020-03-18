شاهد.. أمير كرارة في جلسة تصوير جديدة داخل مكتبه بالتجمع الخامس

قام النجم أمير كرارة بعمل جلسة تصوير جديدة لصالح إحدى الشركات التى يعد كرارة سفيرها الرسمى والإعلانى فى مصر؛ وذلك من أجل الترويج لأحدث منتجاتها من الهواتف والساعات الذكية، حيث خضع لجلسة تصوير مع المصور شريف مختار واستعان بمصممة الأزياء مى جلال.

ورغم انشغاله بتصوير أحدث مسلسلاته "الاختيار" الذى يحكى السيرة الذاتية لأسطورة الصاعقة الشهيد أحمد المنسى والذى يعرض فى شهر رمضان القادم؛ إلا أنه قام بعمل جلسة التصوير من أجل الإعلان عن أحدث منتجات الشركة قبل عيد الأيام بأيام قليلة، وتم التصوير داخل مكتبه بمنطقة التجمع الخامس.