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عبير صبري تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "دهب عيرة"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:14 م
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عبير صبري
عبير صبري
رشا عادل
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عبير صبري تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسل دهب عيرة
شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل"دهب عيره"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور برفقة الفنانة يسرا وهنادي مهنى وحلا شيحا.

وعلقت عبير، على الصور قائلة:"الملكة يسرا القمر واحلى بنات دهب عيره".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ابطال الماضي والحاضر" وأضاف آخر"ربنا يوفقكم يارب وان شاءالله يكون عمل يكسر الدنيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مبروك يا قمرات".

مسلسل"دهب عيره"، تدور أحداثة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا، وهنادي مهنى وحلا شيحا وخالد انور وتيام قمرو وجومانا مراد، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل.

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وشارك في بطولته الفنانة محمد رجب وإيهاب فهمي ومحمد عز وهبة عبد الغني ومحمود حجازي وأيتن عامر.
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