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الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز بسبب الزمالك

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر جهاز الكرة بنادى الأهلى، التراجع عن فكرة ضم أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، للحصول على خدماته فى نهاية الموسم.

وجاء تراجع الأهلي عن ضم اللاعب، بسبب عدم جدية اللاعب فى الانتقال للأهلى، وانتظار موقف الزمالك من ضمه فى ظل الضغوط العائلية بعدم ارتداء قميص الأهلى.

وعلى الرغم من إشادة جهاز الكرة بالأهلى، بالمستويات الفنية المميزة للاعب خلال وجوده مع فريقه بالوقت الحالى، لكن هناك اتجاها لصرف النظر عن ضمه.


وشارك أحمد أيمن منصور مع بيراميدز فى الدورى خلال 10 مباريات، كما شارك مع فريقه بالكونفدرالية فى 9 مباريات.

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