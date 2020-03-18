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"القابضة للأدوية" تزف بشري سارة حول توفير الكحول الطبي بالأسواق

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:14 م
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الكحول الطبي
الكحول الطبي
الفجر الاقتصادي
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قالت الشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن ما نشرته شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بقيام الشركات التابعة للقابضة بزيادة أسعار الكحول استغلال لاحتياجات المواطنين غير صحيح.


وقال الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة لم تصدر أى قرارات من شأنها زيادة أسعار الكحول فى الأسواق، موضحا أن سبب زيادة الاسعار بالصيدليات يرجع إلى إقبال المواطنين للحصول على عبوات الكحول مع الأخذ فى الاعتبار ان كل ما تم بيعه للصيدليات فى الفترة الاخيرة من قنوات التوزيع المختلفة تم توريده من قبل لجوء المواطنين التهافت على الشراء.


تابع " أن إحدى الشركات التابعة للقابضة تحصل على الكحول بنسبة تركيز 95 % من شركة السكر بالحوامدية و تقوم بتحويله داخل مصانعها إلى تركيز 70% و هى النسب المتعارف عليها لاستخدامه كمهطر خارجى" .


وأوضح حجازى أن هذه الشركة استنفذت كامل حصتها السنوية المقررة و جارى طلب التجديد للحصول على كميات إضافية تلبية لاحتياجات المواطنين خلال هذه الفترة .


وأشار رئيس القابضة للأدوية، إلى أن شركته حريصة على القيام بدورها فى الوقت لذا تم التنسيق بين إحدى شركاتها التابعة  وهيئة الحرب الكيماوية لتزويدها بكميات  كحول بتركيز 70 % وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا  .


و أشاد حجازى بقرار وزارة التجارة و الصناعة  بمنع تصدير الكحول مضيفا أن هذا القرار سيساهم بشكل فعال فى ضبط الأسواق .


 وعلى جانب آخر تقوم  إحدى  لشركات التابعة للقابضة بتنظيم عملية البيع للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية وهيئة الدواء المصرية ضمانا لعدم الاحتكار و المضاربة بالأسعار كما تم التوجيه لبيع الكحول الايزوبروبيل إلى  الشركة المتحدة "اكما" لسد حاجة الجيش و الدولة من المنظفات و المطهرات .


و أكدت الشركة القابضة للأدوية أنه يوجد منتجين آخرين للكحول بخلاف شركة  السكر بالحوامداية و لا يوجد تعامل بينها وبين القابضة ، وهذا يؤكد أن الصيدليات تحصل على المنتجات الكحولية من مصادر متعددة بخلاف الشركات التابعة للقابضة للادوية .
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الكلمات المفتاحية

هيئة الدواء المصري هيئة الحرب الكيماوية مطهرات الكحول الطبي القابضة للادوية الحوامدية للسكر

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