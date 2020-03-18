كمال الزين مدرب شبان قنا: راهنت على طموح اللاعبين وكسبت الرهان.. وبني سويف الأقرب للصعود





راهن على طموح لاعبيه، في غياب الامكانيات، فكانت النتيجة أقوى المنافسين، واحد الفرق المرشحة بقوة للصعود لدوري الأضواء والشهرة، وتزامنا مع اقتراب المسابقة من الانتهاء "الفجر الرياضى" اجري هذا الحوار مع كمال الزين المدير الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا، ليتحدث لنا عن فرص الفريق في التأهل وتوقعاته بالنسبة لشكل المسابقة الفترة القادمة، لاسيما بعد قرار التوقف للنشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.



الي نص الحوار



كيف كانت البداية كلاعب؟

بدايتي مع نادى الشبان المسلمين بقنا، ضمن ناشئين تحت18 سنة، لمدة موسمين لاتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لاعلن اعتزالي الكرة في وقت مبكر جدا لاسيما وان في ذلك الوقت كانت الإصابة بالرباط الصليبي هي نهاية اي لاعب.



حدثنا عن مشوارك التدريبي؟

بدايتي كانت مدربا لفرق الناشئين بنادي قنا، الذي استمريت معهم 4 مواسم ثم قيادة الفريق الأول لأصبح أصغر مدير فني في ذلك الوقت حيث أن سني لم يتعدى ال25 عام، ثم توليت فريق الناشئين بنادي الشبان المسلمين بقنا لمدة 4 مواسم، ثم توليت تدريب نادي المدينة المنورة بالاقصر، وبعدها نادي قفط، ثم العودة لنادي الشبان المسلمين بقنا، لمدة موسم، ثم انتقلت بعدها لاتقولي قيادة نادي الاقصر، لانتقل بعدها قيادة فريق الاسياح بالدوري السعودي، لمدة 4 مواسم، لاعود بعدها لاتقولي قيادة شبان قنا، ومن بعده نادي قوص، لاعود مؤخرا لقيادة نادي الشبان المسلمين بقنا واحقق الصعود لدوري القسم الثاني، والاستمرار معهم حتى الآن.



كيف كانت البداية هذا الموسم؟



بدأ الفريق موسمه، بإقامة فترة الإعداد للموسم الجديد، دون معسكر خارجي، نظرا لقلة الامكانيات التي يعاني منها الفريق، حيث بدأ استعداده بقوام مكون من عشرة لاعبين فقط بعدما رحل عن الفريق عدد من اللاعبين المميزين اللذين حققوا مع الفريق انجاز الصعود لدورى القسم الثاني.



كيف دعم الفريق القنائي صفوفه في ظل الامكانيات الضعيفة؟



أبرم الفريق القنائي 15 صفقة هذا الموسم، أغلبهم من الناشئين مواليد97 بإجمالي مبلغ 450 ألف جنيه، بمتوسط عقد اللاعب 30 ألف جنيه سنويا؛ ويعد هذا اقل سقف تعاقدات لأندية القسم الثاني مقارنة بالانديةدالمنافس، حيث إن إجمالي عقود اللاعبين في فريق شبان قنا هي 700 ألف جنيه فقط لاغير، وبعد فريق الشبان اقل الفرق انفاقا حيث لم يصل سقف المصروفات الي مليون جنية حتى الآن.



توقعاتك لاستئناف الدوري هلي ناك عودة ام لا؟



هناك ثلاث احتمالات لشكل المسابقات الفترة وهي عودة النشاط وضغط المباريات لتحديد الفرق الصاعد والفرق الهابطة، والاقتراح الثاني امتداد فترة التأجيل حتى تهيأ الظروف لعودة النشاط، واخر اقتراح هو الالغاء وهذا الاقتراح الأسوأ.



ماهي افضل الاقتراحات التي تراها لعودة النشاط؟



افضل الاقتراحات رغم ظروف النادي المادية هي عودة النشاط وضغط المباريات لانهاء جميع المسابقات، وهذا ما يغضب الفرق المهددة بالهبوط والتي ترغب في إلغاء المسابقة وإلغاء الهبوط.



كيف ترى نسب الفرق المتنافسة على الصعود هذا الموسم؟

من وجهة نظري بني سويف الأقرب بنسبة 80% يليها الألومنيوم بنسبك60٪ والشبان المسلمين 40% والبنك الأهلي 30%



ماهي كلمة السر للمستوى الذي قدمة الشبان هذا الموسم؟



كلمة السر هي العامل النفسي، لأنني تعاملت مع العامل النفسي لجميع اللاعبين في طل ضعف الامكانيات وكان المردود كما شاهدتموه وهو تفوق هؤلاء اللاعبين في وضع الفريق ضمن المربع الذهبي للمجموعة والمنافسة على الصعود.



أبرز اللاعبين اللذين يعتمد عليهم كمال الزين؟

جميع اللاعبين رجالة وعلى قدر المسؤلية، ولكن هناك ثلاثي ولهم فضل فيما وصل آلية الفريق لما يمتلكون من خبرة جعلتهم يتحكمون في رتم الأمور واحتواء اي أزمة بين اللاعبين والجهاز الفني والادارة وهم مدحت رمضان، وهاني سويدان، وأحمد ثابت.



كلمة شكر بوجهها الزين لمن تكون؟

في البداية أتقدم بالشكر لجماهير نادي الشبان الوفية، وإدارة النادي التي تحملت الكثير، ثم كل التحية للجهاز المعاون فرد فر، بدءا من مبارك كالوشا، مدرب عام ومحمود شحات مدرب مساعد، وشادلي سمير مدربا لحراس المرمى، ومحمد حسن إدارى، وعصام زارع أخصائي اصابات وطارق الحديدي علاج طبيعي.



ويحتل فريق نادي الشبان المسلمين بقنا المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد31 نقطة، جمعها من فوز في8 مباريات تعادل في 7 مباريات وهزيمة في مبارتين، أحرز خلالها 14 هدف ودخل مرماه 9 أهداف.