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خبير اقتصادي: مصر في المرتبة السابعة عالميًا لتصدير المكرونة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:18 م
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القمح
القمح
كـسـاب أحـمـد
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قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مصر الدولة رقم 7 في تصدير منتج المكرونة للعالم، في حين أنها الدولة رقم 1 في استيراد القمح في العالم.

وأضاف "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "صفحة جديدة"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن عام 2019 كانت سنة الضرب بيد من حديد على يد المضاربين، خصوصًا مع السيطرة على سعر العملة، كما قام البنك المركزي بدعم المصانع المتعثرة.

وأوضح أن القطن المصري كنز وله فوائد عديدة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تهتم بمبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والتوسطة لأنها القاعدة الأساسية التي ستبنى عليها الاقتصاد، مشيدًا بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه قادر على وضع خريطة استثمارية في مصر.

كما أشاد بما تقوم به الدولة من مشروعات للبنية التحتية، منوهًا بأن الطبقات الفقيرة تحت عين الدولة ولذلك أصدرت برنامج تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات.

توك شو
أستاذ زراعة يكشف عن تكلفة استيراد القمح سنويا (فيديو) الإثنين 09ديسمبر2019 - 12:18 ص
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بوابة الفجر كساب أحمد
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وفي سياق متصل، قال محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بمعهد البحوث الزراعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه مبادرة لكل تتحول مصر لعاصمة صناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار تم تحديد مليون متر في مدينة بدر، ومليون متر في مدينة السادات، لقطاع الغزل والنسيج.

وأضاف أستاذ الزراعة الحيوية، أن هناك ضرورة لإصلاح الزراعة المصرية خاصة القطن، لافتَا إلى أن إصلاح القطاع الزراعي تكلفته لا تزيد عن 30 مليار جنيه، في حين أن مصر قامت بإنفاق على الطرق أكثر من 600 مليار.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها رؤية حقيقية للقطاع الزراعي في مصر، لافتَا إلى أن مصر تستود لـ64 مليار جنيه قمحًا كل عام، وتستورد 97.5% من الزيت بقيمة تتجاوز الـ38 مليار جنيه وهذا كارثة.





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تصدير المكرونة بوابة الفجر القطن المصري استيراد القمح

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