خبير اقتصادي: مصر الدولة رقم 1 في استيراد القمح بالعالم



قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مصر الدولة رقم 1 في استيراد القمح في العالم، في حين أنها الدولة رقم 7 في تصدير منتج المكرونة للعالم.



وأضاف "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "صفحة جديدة"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن عام 2019 كانت سنة الضرب بيد من حديد على يد المضاربين، خصوصًا مع السيطرة على سعر العملة، كما قام البنك المركزي بدعم المصانع المتعثرة.



وأوضح أن القطن المصري كنز وله فوائد عديدة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تهتم بمبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والتوسطة لأنها القاعدة الأساسية التي ستبنى عليها الاقتصاد، مشيدًا بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه قادر على وضع خريطة استثمارية في مصر.



كما أشاد بما تقوم به الدولة من مشروعات للبنية التحتية، منوهًا بأن الطبقات الفقيرة تحت عين الدولة ولذلك أصدرت برنامج تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات.





يذكر أن بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أكد أن الدولة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر، مع عدم الإخلال بالطبقات الفقيرة والمهمشة، لافتًا إلى أن مصر في 11 فبراير 2020 وصلت إلى 100 مليون مواطن حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهذه الأعداد فى حاجة إلى الأكل والشرب والتعليم والخدمات الصحية فى حين أن موارد الدولة محدودة وهي مشكلة تتوارث عبر الأجيال.



وأضاف "شعيب"، خلال تصريحات تليفزيونية أن المواطن يريد أن يعيش مثل باقي الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن تعداد مصر عام 1955 كان 24 مليون مواطن نسمة، في حين أن دولة إيطاليا كان 48 مليون نسمة، موضحًا أنه من الضروري دراسة الوضع داخل البلاد والخارج لوضع خارطة طريق وإصلاح اقتصادي، خصوصًا وأن الزيادة السكانية تلتهم كل نمو اقتصادي.



وأشار إلى أن الزيادة السكانية الآن في مصر 100 مليون مقابلها 60 مليون فى إيطاليا، منوهًا بأن هناك بارقة أمل في تحقيق النمو الاقتصادي بعد وصوله إلى 5.6% فى 2019، لا سيما وأنه معدل لم يحدث منذ 11 عامًا.