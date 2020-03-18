"عمليات كفر الشيخ" تنفى وجود نقص في الكمامات الطبية

نفى المهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وجود نقص في المستلزمات الطبية علي مستوي المحافظة وخاصة في الكمامات والقفازات، مؤكدا أن المحافظة تمتلك مخزون إستراتيجي كافي جدا من هذه المستلزمات ولا داعي للقلق وإثارة البلبلة.



وأضاف عبدالله، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المحافظة بقيادة اللواء جمال نور الدين، ليس لديها مشكلة تماما في توزيع الكمامات والقفازات علي جميع العاملين في الوحدات المحلية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، كما تمتلك المحافظة مخزون إستراتيجية من كافة السلع الأساسية لمدة طويلة لحين مرور الأزمة التي حلت بمصر وستنتهي قريبا بفضل تكاتف الشعب مع القيادات والإلتزام بالتعليمات.



وأكد مدير مركز العمليات، أن المحافظة أو الدولة لا تقبل بتسويق فكرة نقص الكمامات الطبية أو غيرها من باب إستغلال الظرف والمبادرات التي تطلق في هذا الشأن ليس لها قيمة، لأنه في حال إحتياج المحافظة الكمامات أو غيرها من المستلزمات الطبية، فإنها ستلجأ لوزارة الصحة لإمدادادها والتي تمتلك هي الأخري مخزونا إستراتيجيا كافيا.



وكانت مباحث التموين بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، قد تمكنت من ضبط المدعوة "ن.ع.ا"، صاحبة محل مستلزمات طبية بمدينة الحامول، بحوزتها كمية قدرها 500 ألف كمامة داخل المخازن الملحقة بالمحل خاصتها وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 186 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2020.



كما تم ضبط المدعو "ا.س.ا"، صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية إبراهيم الدسوقي التابعة لمركز مطوبس لقيامه بتجميع 470 بطاقة تموينية مدعمة والاستيلاء على الدعم المخفض لتلك البطاقات والتصرف في 4 طن و750 كجم من الدقيق المدعم بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 174 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وترأس محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لضبط أسعار السلع بالأسواق بدائرة المحافظة، وشدد على ضرورة عمل حملات مكثفة على الأسواق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع الإستغلال وضبط الأسعار والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

