رسميًا انتهاء درة من تصوير مسلسل "الحرملك2" لرمضان 2020

اعلنت الفنانة درة، انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "الحرملك 2" ومن المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها من كواليس المسلسل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت دره، خلال الصور مرتدية "قفطان مترز بالخرز باللون الاسود وكان شعرها طويل مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق وخاتم".



وعلقت زروق، على الصور قائلة:" حنة في الجزء الثاني من مسلسلي حرملك2 رمضان2020 على mbc انتهينا من التصوير منذ فترة".



جدير بالذكر أن مسلسل "الحرملك 2"، تدور أحداثة في إطار تاريخي، ويشارك في بطولته عددد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هبة نور وشيرين ابو العز وطلال مارديني وسامر المصري واحمد الاحمد، والمسلسل من إخراج تامر اسحاق.



يذكر أن آخر أعمال دره زروق، مسلسل "بلا دليل"، الذي عرض مؤخرًا على احدى الشاشات الفضائية، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفننا خالد سليم وحازم سمير وأحمد كراره، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي، وتدور أحداث المسلسل في إطار الأثارة والتشويق.