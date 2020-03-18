

وأشارت إلى أن هناك شركات تسعى لإنتاج لهذا اللقاحات وبدأت هذه التجربة في أمريكا على 4 مرضى ويتم العمل على ذلك الآن، مطالبة الحكومات والمجتمع وضع استراتيجية تأهب واستعداد للوقاية والعلاج للحد من انتشار العدوى.



وأكملت المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية: لن يتوفر علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن وفقا لأخلاقيات البحوث التي تحتاج إلى التجارب لاعتماد الدواء".



في سياقق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.



وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



قالت الدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد علاج معتمد لمرض فيروس كورونا "كوفيد-19 حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما يتم حتى الآن هو علاجات سريرية لتقييم العلاجات التجريبية ومدى أمانها على صحة الإنسان.وأضافت "الرباط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء أن الأدوية المستخدمة حاليًا هي أدوية يتم تناولها فقط للأعراض التي تظهر نتيجة المرض، من بينها ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو الالتهاب الرئوي" سواء عن طريق مضادات الفيروسات أو العناية المركزة.وتابعت المبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية، أن هناك مراكز بحثية تسعى جاهدة لإنتاج اللقاحات، مضيفة:"هناك فرق بين العلاج بعد الإصابة بالفيروس واللقاح الذي يأخذ للوقاية من المرض".