حبس عاطلين بتهمة احتجاز عامل وتصويره بالإكراه بالأزبكية

قرر قاضي المعارضات اليوم الاربعاء، تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة احتجاز عامل وسرقته بالاكراه وتصويره بالأزبكية.



البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطلين بمكتب رحلات كائن بدائرة القسم (لأحدهما معلومات جنائية)، ارتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص كرهًا عنه داخل المكتب محل عملهما.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالمكتب عملهما، وبحوزتهما (هاتف محمول- جهاز كهربائى- 6 خطوط هاتف محمول- 2 فيزا كارد"مجهولين المصدر ") كما تم ضبط (2 سلاح أبيض "مطواة، كتر"- هاتفى محمول ملك المتهمان يحويان مقاطع فيديو للمتهمان حال قيامهما بالتعدى على أحد الأشخاص وتصوير واقعة التعدى).



وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقررا بحضور أحد الأشخاص للمكتب محل عملهما لعرض خطوط هواتف محمولة عليهما إلا أنهما استغلا تواجدهما بمفردهما بالمكتب وقاما بالتعدى عليه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا منه على المضبوطات المشار إليها وتهديده بنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال قيامه بالإبلاغ.



وأمكن التوصل إلى المجنى عليه، وتبين أنه "بائع خطوط هواتف محمولة- مقيم بمحافظة الإسماعيلية"، باستدعائه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بارتكاب الواقعة، وعلل عدم إبلاغه خشية افتضاح أمره، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عامل، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته، بمنطقة بولاق الدكرور.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل زوج لزوجته ببولاق الدكرور، وتبين أن الزوج يعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة.



وأفادت التحقيقات، بأن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية إثر خلافات أسرية سابقة، قام على إثرها الزوج بقتلها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.



وأمرت النيابة العامة، بحبس الزوج المتهم بقتل زوجته، ببولاق الدكرور، فيما أمرت بتشريح جثة الزوجة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حولها.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها.



وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.