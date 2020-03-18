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الأردن.. الجيش يعلن إغلاق منافذ عمان اعتباراً من غدًا الخميس

الأربعاء 18/مارس/2020 - 06:29 م
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الجيش الأردني
الجيش الأردني
الفجر السعودي
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أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الأربعاء، عن غلق العاصمة عمان من جميع المنافذ، اعتبارا من الساعة 7 صباح الغد الخميس، وحتى إشعار آخر باستثناء الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأقر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء أمس الثلاثاء، قانوناً يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا، مشددا على أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء وسلامتهم فوق كل اعتبار.

هذا وأصدر عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع، الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، إن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 40 حالة في الأردن، من بينها حالة شفيت من المرض، وتضم الحالات 32 أردنيًا و6 فرنسيين وعراقية وفلبينية"، موضحة أن جميع المصابين بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وكانت شركة فرنسية لصناعة الأدوية، قد أعلنتفي وقت سابق من اليوم، عن استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد النتائج الإيجابية والمبشرة خلال التجربة العلاجية، وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن شركة الأدوية اتخذت القرار بتقديم العلاج للمرضى بعد أن أثبت جدواه خلال التجارب الأخيرة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.

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الكلمات المفتاحية

الجيش الأردني الجيش الأردن

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