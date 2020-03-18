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أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن برشلونة فى الصيف القادم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:00 م
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برشلونة
برشلونة
محمد جمال
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يُعانى برشلونة الإسبانى خلال الفترة الماضية من إصابات على مستوي الخط الهجومي للفريق كانت البداية بإصابة قوية فى الركبة للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز الطويلة والتى ستظل حتى منتصف إبريل القادم، ثم إصابة للجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لنهاية الموسم، مما جعل تفكير إدارة البلوجرانا نحو التدعيم خلال فترة الإنتقالات الإنتقالات الصيفية القادمة.


ويتواجد هناك عدد كبير من اللاعبين الذى من الممكن أن يرحلوا عن صفوف الفريق الكتالونى خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، سواء للبيع بشكل نهائي بعد تقديم عروض أو حتي الدخول فى صفقات تبادلية.



إيفان راكيتيتش، لاعب خط الوسط الكرواتي لبرشلونة والذي يُعد أحد أكثر اللاعبين الذى سيرحلوا عن البلوجرانا خلال الصيف القادم بعد خروجه من حسابات كيكي سيتين المدير الفنى للفريق، وإهتمام كل من إنتر ميلان ويوفنتوس فى إيطاليا بضمه.


فيدال لاعب الوسط أيضًا والذى بالرغم من مشاركته بشكل كبير مع الفريق، إلا انه دائمًا مرشح للخروج خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


مفاجآة رحيل جريزمان

مازال النجم الفرنسي انطوان جريزمان يحاول إثبات نفسه مع برشلونة خلال الموسم الداري، ولكنه يُعانى من إنتقادات، وأسضًا تتحدث تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بسبب عدم الدخول فى أجواء الفريق، وعدم الأنسجام.


صامويل اومتيتي مدافع الفريق الفرنسي والذى يسعي برشلونة لتسويقه ، خاصة بعد الإصابات التى يتعرض لها اللاعب بكثرة خلال الفترات الماضية.


ويذكر أن الاتحاد الإسبانى، قرر تعليق النشاط والليجا بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.
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