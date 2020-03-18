سفارة المملكة في أذربيجان تستقبل 160 مواطناً سعودياً





قال سفير المملكة العربية السعودية لدى أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، مساء اليوم الأربعاء، إن "السفارة استقبلت أعداد من المواطنين الذين لم يستطيعوا مغادرة جمهورية أذربيجان عقب تعليق الطيران، وعددهم 160 مواطن حتى الآن، وتواصلت السفارة معهم منذ البداية للترتيب والتنسيق تمهيداً لإجلائهم فور تسيير الرحلات، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".





وأضاف السفير بن خضير : "وبناء على توجيهات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، تعمل السفارة على التواصل مع السلطات بالمملكة لإجلاء رعاياها إلى المملكة فور السماح؛ لتسيير الرحلات وفي أسرع وقت ممكن".





وأكد على تواصل السفارة الكامل مع جميع المواطنين على مدار الساعة، عبر مكتب السفارة المؤقت في الفندق وأنه تم تخصيص أرقام تواصل لتلقي أي استفسارات وعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





هذا ويذكر أن سفارة المملكة في أذربيجان قدمت جميع وسائل المساعدة والراحة إلى رعاياها من توفير أفخم فنادق العاصمة باكو بما يليق بالمواطن السعودي، وطاقم طبي يومي لتقديم الرعاية الطبية الكاملة والكشف اليومي، إضافة إلى توفير العلاج والدواء خصوصاً لمرضى السكر والضغط، لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن وذلك في ضوء توجيهات القيادة بإحتواء الموقف ومساندة المواطنين.





وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد كشف مساء أمس الثلاثاء، أن "المملكة سجلت 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج"، مؤكداً على أن "‏الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية".

‏وقال العبدالعالي: إن "الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة"، موضحاً أن "106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا، ‎‏وبين أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ‎كورونا وقعت في المنازل والتجمعات"، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالمياً"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم نحو 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800.



