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رانيا محمود ياسين من داخل غرفة العمليات: "دعواتكم بالشفاء"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:32 م
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رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
رشا عادل
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رانيا محمود ياسين من داخل غرفة العمليات: دعواتكم بالشفاء
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة من داخل غرفة العمليات برفقة زوجها الفنان محمد رياض ومنه تيسير وفريق طبي.

وعلقت رانيا، على الصورة قائلة:"عملية بسيطة الحمدلله دعواتكم ليا بالشفاء".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت عليها التعليقات، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الف سلامة عليكي حمدلله على سلامتك حبيبتي" وأضاف الفنان أحمد زاهر:"سلامتك الف سلامه يارانيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يشفيكي ويعافيكي يارب".

وجدير بالذكر أن محمود ياسين، تشارك خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "فلانتينو"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة داليا البحيري ومحمد كيلاني وبدرية طلبة وصفاء جلال، والمسلسل من إخراج رامي امام.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء3"، حيث شاركت في حكاية "ما يطلبة المستمعون"، الذي شارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة نيرمين الفقي، وإيهاب فهمي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.
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